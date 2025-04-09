Українці почали частіше купувати автобуси: популярні моделі

У березні український автопарк поповнили 185 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 27% більше, ніж торік, та на 7% – ніж в лютому.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових автобусів в цьому обсязі становила 37%, торік була 53%.

Найчастіше у березні вперше реєстрували:

– в частині нових автотранспортних засобів:

1. FORD – 32 од.;

2. ATAMAN – 14 од.;

3. VOLKSWAGEN - 10 од.

– серед вживаних:

1. MERCEDES-BENZ – 42 од.;

2. VDL – 18 од.;

3. VAN HOOL – 7 од.

За даними "Укравтопром", всього з початку року автобусний парк України поповнили 591 автобус (+19% до І кв. 2024 р.). З них: нових – 289 од. (-5%); вживаних – 302 од. (+58%).

Нагадаємо:

За 2024 рік Україна імпортувала 1240 автобусів та мікроавтобусів, загальна митна вартість яких становила понад 55 млн доларів.

У лютому український автопарк поповнили 173 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 4% менше, ніж у лютому 2024 року та на 26% менше, ніж в січні цьогоріч.