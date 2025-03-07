В Україні скоротився попит на автобуси: які моделі купують

У лютому український автопарк поповнили 173 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 4% менше, ніж у лютому 2024 року та на 26% менше, ніж в січні цьогоріч.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 42%, торік була 60%.

Найчастіше у лютому вперше реєстрували:

- в частині нових автотранспортних засобів:

1. FORD - 29 од.;

2. ATAMAN - 17 од.;

3. ETALON - 8 од.

- серед вживаних:

1. MERCEDES-BENZ - 41 од.;

2. VDL - 20 од.;

3. VOLKSWAGEN - 12 од.

За підрахунками "Укравтопром", всього з початку року автобусний парк України поповнили 406 автобусів (+16% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 221 од. (-3%); вживаних – 185 од. (+50%).

Нагадаємо:

У грудні 2024 року український автопарк поповнили 330 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це рекордна кількість автобусів за останні 35 місяців.

За 2024 рік Україна імпортувала 1240 автобусів та мікроавтобусів, загальна митна вартість яких становила понад 55 млн доларів.