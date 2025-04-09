Украинцы стали чаще покупать автобусы: популярные модели
В марте украинский автопарк пополнили 185 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 27% больше, чем в прошлом году, и на 7% - чем в феврале.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что доля новых автобусов в этом объеме составила 37%, в прошлом году была 53%.
Чаще всего в марте впервые регистрировали:
- в части новых автотранспортных средств:
1. FORD - 32 ед;
2. ATAMAN - 14 ед;
3. VOLKSWAGEN - 10 ед.
- среди бывших в употреблении:
1. MERCEDES-BENZ - 42 ед;
2. VDL - 18 ед;
3. VAN HOOL - 7 ед.
По данным "Укравтопром",всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 591 автобус (+19% к І кв. 2024 г.). Из них: новых - 289 ед. (-5%); б/у - 302 ед. (+58%).
Напомним:
За 2024 год Украина импортировала 1240 автобусов и микроавтобусов, общая таможенная стоимость которых составила более 55 млн долларов.
В феврале украинский автопарк пополнили 173 автобуса (вкл. микроавтобусы). Это на 4% меньше, чем в феврале 2024 года и на 26% меньше, чем в январе этого года.