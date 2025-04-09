Украинцы стали чаще покупать автобусы: популярные модели

В марте украинский автопарк пополнили 185 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 27% больше, чем в прошлом году, и на 7% - чем в феврале.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых автобусов в этом объеме составила 37%, в прошлом году была 53%.

Чаще всего в марте впервые регистрировали:

- в части новых автотранспортных средств:

1. FORD - 32 ед;

2. ATAMAN - 14 ед;

3. VOLKSWAGEN - 10 ед.

- среди бывших в употреблении:

1. MERCEDES-BENZ - 42 ед;

2. VDL - 18 ед;

3. VAN HOOL - 7 ед.

По данным "Укравтопром",всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 591 автобус (+19% к І кв. 2024 г.). Из них: новых - 289 ед. (-5%); б/у - 302 ед. (+58%).

Напомним:

За 2024 год Украина импортировала 1240 автобусов и микроавтобусов, общая таможенная стоимость которых составила более 55 млн долларов.

В феврале украинский автопарк пополнили 173 автобуса (вкл. микроавтобусы). Это на 4% меньше, чем в феврале 2024 года и на 26% меньше, чем в январе этого года.