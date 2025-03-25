Українці в лютому збільшили вклади в банки на 12,7 мільярдів

Станом на 1 березня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України склала 1 391,1 млрд грн. У лютому приріст на рахунках українців становив 12,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, вклади вклади у національній валюті складають 897,6 млрд грн (+14,0 млрд грн за лютий 2025 року); вклади в іноземній валюті – 493,5 млрд грн (-1,2 млрд грн за лютий 2025 року).

За даними Фонду, частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 10,8%. Сума їх вкладів склала 150,4 млрд грн.

Заначається, що 57,4% вкладників мають розмір вкладу від 10 до 200 000 грн. Натомість майже половина всіх вкладів (49,15%) мають розмір понад 600 000 грн.

Нагадаємо:

За січень 2025 року сума гривневих банківських вкладів українців, включаючи ФОП, зменшилася на 15,9 млрд грн і склала 883,6 млрд грн.