Українці забирають гривні з банків, але нарощують валютні депозити

За січень 2025 року сума гривневих банківських вкладів українців, включаючи ФОП, зменшилася на 15,9 млрд грн і склала 883,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Натомість валютні депозити зросли на 2 млрд грн в еквіваленті, досягнувши 494,7 млрд грн. Такі дані оприлюднив Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Станом на 1 лютого загальна сума вкладів у банках становила 1,37 трлн грн.

Частка фізичних осіб-підприємців серед вкладників – 3,2%, але вони володіють 11,1% усіх банківських депозитів. Загальна сума їхніх вкладів складає 152,7 млрд грн.

Найбільше коштів зосереджено у великих депозитах: 49,7% загальної суми припадає на вклади понад 600 000 грн. Водночас більшість українців (57,4% від загальної кількості вкладників) мають депозити у межах 10–200 000 грн.