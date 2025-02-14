Украинцы неохотно декларируют доходы

В январе украинцы подали более 16 тысяч налоговых деклараций. Общий задекларированный доход - 16,2 млрд грн, что на 17% или 2,3 млрд грн меньше, чем в январе 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

В то же время, выросли суммы налогов, взимаемых с задекларированных доходов. В частности, в госбюджет уплачено:

201,1 млн грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 42% (60 млн грн) больше, чем в прошлом году.

34,3 млн грн военного сбора - на 23% (6,5 млн грн) больше, чем в январе 2024 года. Д

Семь граждан Украины задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 млн грн. Три из них уплатят более 10 млн грн налогов и сборов с доходов, полученных за рубежом.

Лидером среди декларантов стал житель Житомирской области. Он уплатит в бюджет 42,1 млн грн налогов со своих доходов.

Почти 4000 человек подали декларации, чтобы получить налоговую скидку. Им вернут 26,3 млн грн.

Напомним:

Кампания декларирования доходов продлится до 1 мая 2025 года.