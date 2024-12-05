Україна розраховує оновити тогівельну угоду 2008 року з США

Уряд готовий підписати протокол до угоди про торгівельне та інвестиційне співробітництво з США на початку січня 2025 року.

Про це повідмоляє пресслужба Мінекономіки.

У середу 4 грудня Україна та США обговорили оновлення угоди про торгівельне та інвестиційне співробітництво (TICA).

На зустрічі у Вашингтоні перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко та торгова представниця США Кетрін Тай висловили бажання найближчим часом підписати протокол до угоди, включаючи додатки щодо боротьби з корупцією та належної регуляторної практики.

Україна готова підписати протокол до цієї угоди на початку січня 2025 року. Це важливий крок для створення прозорого бізнес-середовища й залучення інвестицій в Україну, особливо в контексті повоєнної відбудови", — зазначила Свириденко.

За її словами, оновлення угоди між країнами сприятиме зусиллям України щодо створення більш передбачуваного бізнес-середовища для американських компаній, які братимуть участь у проєктах з відновлення та інвестуватимуть в українську економіку, а також дозволить посилити співпрацю між країнами.

Угода передбачає спрощення процедур торгівлі між Україною та США, зокрема через зниження торгових бар’єрів, покращення доступу до ринків, сприяння розвитку експорту та імпорту товарів і послуг, а також підтримку відкритих і справедливих умов для ведення бізнесу.

Документ передбачає спільне запровадження сприятливих умов для іноземних інвестицій, забезпечення захисту інвестицій та посилення двостороннього інвестиційного співробітництва.

Також він містить розділи про підтримку спільних ініціатив і проєктів у різних сферах економіки, зокрема в енергетиці, інфраструктурі, аграрному секторі. І надання українському уряду технічної підтримки та консультацій для реалізації економічних реформ, зокрема в контексті вдосконалення інституційного середовища та правової бази для розвитку бізнесу та залучення інвестицій.

Зазначається, що сторони доручили своїм командам продовжити роботу над оновленням угоди.

Вони обговорили і поточний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту української сталі у США. Свириденко зазначила, що важливо, аби українські металуги отримали більший доступ до ринку США.