Правительство рассчитывает обновить торговое соглашение 2008 года с США
Правительство готово подписать протокол к соглашению о торговом и инвестиционном сотрудничестве с США в начале января 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В среду 4 декабря Украина и США обсудили обновление соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве (TICA).
На встрече в Вашингтоне первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко и торговая представительница США Кэтрин Тай выразили желание в ближайшее время подписать протокол к соглашению, включая приложения по борьбе с коррупцией и надлежащей регуляторной практики.
Украина готова подписать протокол к этому соглашению в начале января 2025 года. Это важный шаг для создания прозрачной бизнес-среды и привлечения инвестиций в Украину, особенно в контексте послевоенного восстановления", - отметила Свириденко.
По ее словам, обновление соглашения между странами будет способствовать усилиям Украины по созданию более предсказуемой бизнес-среды для американских компаний, которые будут участвовать в проектах по восстановлению и инвестировать в украинскую экономику, а также позволит усилить сотрудничество между странами.
Соглашение предусматривает упрощение процедур торговли между Украиной и США, в частности путем снижения пошлин и пошлин.
Также он содержит разделы о поддержке совместных инициатив и проектов в различных сферах экономики, в частности в энергетике, инфраструктуре, аграрном секторе. И предоставлении украинскому правительству технической поддержки и консультаций для реализации экономических реформ, в частности в контексте совершенствования институциональной среды и правовой базы для развития бизнеса и привлечения инвестиций.
Отмечается, что стороны поручили своим командам продолжить работу над обновлением соглашения.
Они обсудили и текущий пересмотр антидемпинговых мер в отношении импорта украинской стали в США. Свириденко отметила, что важно, чтобы украинские металлурги получили больший доступ к рынку США.