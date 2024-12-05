Правительство рассчитывает обновить торговое соглашение 2008 года с США

Правительство готово подписать протокол к соглашению о торговом и инвестиционном сотрудничестве с США в начале января 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В среду 4 декабря Украина и США обсудили обновление соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве (TICA).

На встрече в Вашингтоне первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко и торговая представительница США Кэтрин Тай выразили желание в ближайшее время подписать протокол к соглашению, включая приложения по борьбе с коррупцией и надлежащей регуляторной практики.

Украина готова подписать протокол к этому соглашению в начале января 2025 года. Это важный шаг для создания прозрачной бизнес-среды и привлечения инвестиций в Украину, особенно в контексте послевоенного восстановления", - отметила Свириденко.

По ее словам, обновление соглашения между странами будет способствовать усилиям Украины по созданию более предсказуемой бизнес-среды для американских компаний, которые будут участвовать в проектах по восстановлению и инвестировать в украинскую экономику, а также позволит усилить сотрудничество между странами.

Соглашение предусматривает упрощение процедур торговли между Украиной и США, в частности путем снижения пошлин и пошлин.

Также он содержит разделы о поддержке совместных инициатив и проектов в различных сферах экономики, в частности в энергетике, инфраструктуре, аграрном секторе. И предоставлении украинскому правительству технической поддержки и консультаций для реализации экономических реформ, в частности в контексте совершенствования институциональной среды и правовой базы для развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Отмечается, что стороны поручили своим командам продолжить работу над обновлением соглашения.

Они обсудили и текущий пересмотр антидемпинговых мер в отношении импорта украинской стали в США. Свириденко отметила, что важно, чтобы украинские металлурги получили больший доступ к рынку США.