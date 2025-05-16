Без разрушительных последствий: Украина рассчитывает на переходный период безвизовой торговли с ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина находится в переговорах с Европейской комиссией о введении после 5 июня определенного переходного периода безвизовой торговли с Европейским Союзом.

Об этом он сказал он во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".

"В прошлом году была подписана договоренность с Еврокомиссией, что будут внесены соответствующие изменения в статью 29 соглашения об Ассоциации, в которой уже на все время действия соглашения будут закреплены соответствующие торговые преференции для нашего государства", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, Еврокомиссия начала эту работу, и украинская сторона проводила неоднократные переговоры по этому вопросу.

"По состоянию на сегодня правительство Украины находится в переговорах, процесс сейчас продолжается, и до 5 июня мы рассчитываем договориться об определенном переходном периоде варианта безвизовой торговли с Евросоюзом до момента завершения переговоров и внесения изменений в статью 29-4 соглашения об Ассоциации", - добавил он.

Напомним:

9 мая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и Европейский Союз еще не начали переговоры об улучшении соглашения о свободной торговле.

Речь идет о переговорах о внесении изменений в ст.29 соглашения Украины и ЕС об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ, DCFTA) в связи с завершением 5 июня этого года действия автономных торговых мер (ATM), введенных ЕС для поддержки украинского экспорта после начала полномасштабной агрессии РФ в 2022 году.

Украина предупреждала, что отмена беспошлинной торговли с ЕС может иметь "действительно разрушительные" последствия, особенно на фоне неопределенности относительно военной поддержки со стороны США.

Обновленные условия торговли с Евросоюзом после завершения "экономического безвиза" могут обойтись Украине в 3,5 млрд евро в год.