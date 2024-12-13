Україна продасть одного з найбільших в Європі виробників деталей для авто

Кабінет міністрів затвердив умови продажу на електронному аукціоні державної частки (100%) у статутному капіталі ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Відповідне рішення уряд ухвалив 13 грудня 2024 року (копія є в розпорядженні ЕП).

Відповідно до умов стартова ціна продажу зазначеної вище частки становить 278,5 млн грн. Всі отримані від реалізації кошти буде направлено до державного бюджету і спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Раніше голова Фонду держмайна ФДМУ Віталій Коваль розповідав, що "Мотордеталь-Конотоп" – це прибуткове бюджетоутворююче підприємство в Конотопі, на якому працюють понад 700 осіб. "Їхні клієнти – відомі свідомі компанії, на кшталт Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT", – написав Коваль.

"Мотордеталь-Конотоп" – один із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.

Нагадаємо:

10 серпня 2023 Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, що належать сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову. Одним з його активів було ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".