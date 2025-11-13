Україна отримала від Євросоюзу 5,9 мільярдів євро

Українська правда
Альона Кириченко — 13 листопада, 11:30
Україна отримала від Європейського Союзу 5,9 мільярдів євро.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, €4,1 млрд у межах механізму ERA Loans — завершальний транш у рамках програми на €18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів, зазначила вона.

Водночас €1,8 млрд — у межах Ukraine Facility.

"Це допомагає нам зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни — найбільшої у Європі з часів Другої світової.

Ці кошти про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне — оборону", – підкреслила Свириденко.

Нагадаємо:

12 листопада голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа повідомила, що Україна розраховує у четвер, 13 листопада, отримати черговий транш прямої бюджетної допомоги ЄС на 6 млрд євро.

