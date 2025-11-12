Підласа: Україна незабаром отримає черговий транш від ЄС у 6 мільярдів євро

Україна розраховує у четвер, 13 листопада, отримати черговий транш прямої бюджетної допомоги ЄС на 6 млрд євро.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

"Мова йде про 4,1 млрд євро в рамках ERA loans і 1,9 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Відповідно, ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає". - повідомила вона.

Водночас все ще триває робота по "репараційному кредиту". Підласа зазначила, що наполягає на можливості використання його для потреб оборони через бюджет.

Нагадаємо:

10 вересня Україна отримала восьмий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).