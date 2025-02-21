Україна "незабаром" підпише угоду щодо корисних копалин зі США – Волц

Радник з національної безпеки США Майк Волц заявив, що президент України Володимир Зеленський "найближчим часом" підпише угоду про співпрацю у сфері критичних мінералів зі США.

Про це пише газета Financial Times.

Він сказав, що війна в Україні "скоро" закінчиться, хоча в Києві наголошують, що ще потрібно узгодити кілька ключових питань.

"За правління Трампа ця війна закінчиться, і закінчиться скоро", — заявив Волц у п’ятницю на Конференції консервативних політичних дій у штаті Меріленд.

Україна наполягає на отриманні гарантій безпеки від США та Європи, щоб забезпечити тривалість і справедливість будь-якої мирної угоди, а також унеможливити для Росії використання перемир'я для перегрупування та відновлення вторгнення.

За словами Волца, Зеленський зацікавлений у розвитку видобутку критично важливих мінералів за підтримки американських інвестицій і готовий підписати угоду з Вашингтоном. Однак подробиць умов він не розкрив.

Минулого тижня Зеленський відхилив пропозицію, яку під час візиту до Києва представив міністр фінансів США Скотт Бессент, пояснивши, що її умови не відповідають інтересам України.

Згідно з цією пропозицією, США отримали б близько 50% прав на рідкісноземельні та критично важливі мінерали України в обмін на вже надану військову допомогу, але жодних зобов’язань щодо майбутньої допомоги в угоді не передбачалося.

Високопосадовці України, які ознайомилися з пропозицією, повідомили Financial Times, що Бессент вимагав від Зеленського підписати угоду в його присутності.

За словами українських чиновників, минулого тижня вони підготували контрпропозицію, яку у четвер і п’ятницю обговорювали в Києві зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.

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Нагадаємо:

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Зеленський пізніше зазначив, що планує зустрітись із високопоставленими представниками США.

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США передати їм близько 50% прав на українські рідкісноземельні корисні копалини, оскільки угода не мала чітких гарантій безпеки зі сторони Штатів.