FT дізналася, чому Україна відхилила пропозицію США щодо стратегічних металів

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США передати їм близько 50% прав на українські рідкісноземельні корисні копалини, оскільки угода не мала чітких гарантій безпеки зі сторони Штатів.

Про це пише газета Financial Times.

За словами трьох джерел, Зеленський наполягає, щоб будь-яка угода щодо мінеральних ресурсів була безпосередньо пов’язана з американськими та європейськими гарантіями безпеки.

Під час свого візиту до Офісу президента в Києві Скотт Бессент, міністр фінансів США, приніс документ, який Дональд Трамп хотів, щоб Володимир Зеленський підписав до повернення Бессента у Вашингтон.

Перед тим як обговорити угоду із Зеленським приватно протягом приблизно години, Бессент заявив журналістам, що це "економічна угода" з Києвом, яка має "ще більше інтегрувати наші економіки".

За його словами, адміністрація Трампа "стоятиме до кінця разом із Києвом", збільшуючи економічну підтримку, що забезпечить "довгостроковий щит безпеки для всіх українців" після завершення війни з Росією.

Однак один із українських чиновників, який ознайомився з документом, заявив FT, що у ньому "не було жодних положень щодо майбутніх гарантій безпеки США".

На запитання, чи є ця угода невигідною для України, інший чиновник відповів: "Це угода від Трампа". "Це його стиль переговорів. Жорсткий", — додав він.

Головне занепокоєння Києва полягає в тому, що угода не містить жодного зв’язку з ширшими гарантіями безпеки, повідомили троє людей, які переглянули документ.

Українські посадовці запитували, як ця угода сприятиме довгостроковій безпеці країни, але отримали лише загальну відповідь, що вона забезпечить американську присутність на українській території.

Бессент, зі свого боку, наполягав, що сама присутність американців, які охоронятимуть місця видобутку мінералів, стане достатнім стримуючим фактором для Москви.

Ще одним суперечливим пунктом угоди є положення, що всі спори щодо прав на мінеральні ресурси мають вирішуватися в судах Нью-Йорка, зазначили два джерела.

Водночас, високопоставлений український чиновник повідомив Financial Times, що Київ "намагається домовитися про кращу угоду".

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Нагадаємо:

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Зеленський пізніше зазначив, що планує зустрітись із високопоставленими представниками США.