Украина хочет продать США дронов на $10-30 миллиардов
Президент Владимир Зеленский поставил задачу подготовить договор на $10-30 млрд по закупке США дронов у Украины.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 24 июля, передает "Интерфакс-Украина".
Зеленский поставил такую задачу секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову, министру обороны Денису Шмыгалю и советнику президента по стратегическим вопросам Александру Камышину.
"Далее - с Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность.
Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов", - сказал Зеленский.
Напомним:
16 июля Зеленский заявил, что США хотят покупать украинские дроны, Украина заинтересована в покупке средств для формирования воздушного щита.