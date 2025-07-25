Украина хочет продать США дронов на $10-30 миллиардов

Президент Владимир Зеленский поставил задачу подготовить договор на $10-30 млрд по закупке США дронов у Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 24 июля, передает "Интерфакс-Украина".

Зеленский поставил такую задачу секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову, министру обороны Денису Шмыгалю и советнику президента по стратегическим вопросам Александру Камышину.

"Далее - с Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность.

Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов", - сказал Зеленский.

Напомним:

16 июля Зеленский заявил, что США хотят покупать украинские дроны, Украина заинтересована в покупке средств для формирования воздушного щита.