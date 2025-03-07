Найбільший банк Угорщини наростив прибуток завдяки бізнесу в Росії

Найбільший банк Угорщини OTP Bank збільшив прибуток у 2024 році на 10% завдяки його підрозділу в Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Чистий прибуток OTP Bank у 2024 році зріс майже на 10% і перевищив 2,9 млрд доларів. Це стало можливим завдяки більш ніж 40% зростанню прибутку його російського підрозділу — до 372 млн доларів.

Кредити роздрібним клієнтам у Росії зросли на понад 80% — до 2,8 мільярда доларів, а загальний обсяг депозитів, переважно корпоративних, збільшився більш ніж на 70% — до 5,1 мільярда доларів.

Угорщина купує більшу частину природного газу та нафти в Росії, а уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана зберігає тісні відносини з Кремлем, попри війну в Україні.

OTP не підпорядковується Європейському центральному банку, який раніше тиснув на австрійський Raiffeisen Bank International і італійський UniCredit, вимагаючи скорочення їхнього бізнесу в Росії.

Окрім кредитування росіян для купівлі телевізорів та інших товарів, заступник гендиректора OTP Ласло Бенчик відзначив зростання депозитів від європейських компаній, що продовжують працювати в Росії.

"Багато з них переводять кошти з російських банків, які дедалі більше потрапляють під санкції, і звертаються до нас", — сказав Бенчик у коментарі для Reuters.

"Коли ми розміщуємо ці депозити в центральному банку, вони приносять значний прибуток", — додав він.

На початку минулого року Центробанк Угорщини попередив OTP про ризики, пов’язані з його діяльністю в Росії, на тлі західних санкцій.

Бенчик наголосив, що OTP дотримується санкційних обмежень Заходу: банк припинив корпоративне кредитування, не обробляє транзакції в доларах і застосовує запобіжні заходи при роботі з платежами в євро.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року стало відомо, що після зупинення переказів австрійським Райффайзенбанком угорський "ОТП банк" став головним способом розрахунків РФ з ЄС.