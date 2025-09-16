В Києві йде підготовка до реалізації першого етапу будівництва метро на Троєщину

В Києві триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці.

Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". Лінія включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі, інформує КМДА.

Зазначається, що наразі вже виконали частину підготовчих робіт. Після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину.

Крім цього, планується будівництво з’їзду на Поділ, що дозволить розвантажити транспортні потоки та зробить пересування містом більш комфортним.

Раніше в КМДА заявляли, що будівництво метро на Троєщину почнеться зі станції "Глибочицької" до "Райдужної", усього відрізок матиме 6 станцій.