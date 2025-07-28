У Росії фіксують найгіршу кризу неплатежів з 2020 року

Російський малий і середній бізнес зіткнувся з найгіршою кризою неплатежів із часів пандемії.

Про це пише The Moscow Times.

За результатами спільного дослідження Промсвязьбанку, асоціації "Опора России" та НАФІ, у червні зафіксовано різке зростання неплатежів і порушення контрактних умов.

Найпоширенішим порушенням стала затримка оплати (79%), а 58% компаній узагалі не отримали оплату за постачання.

Голова РСПП Олександр Шохін зазначив, що затримки поширюються навіть серед великих компаній: "Цепочки платежей рушатся... все перекрывает ставка". Підвищення ключової ставки змушує бізнес затримувати розрахунки — клієнти вважають за краще зберегти кошти, навіть ризикуючи штрафами.

Аналітики Промсвязьбанку наголошують, що проблема не завжди пов’язана зі зловмисним наміром: часто йдеться про фінансові труднощі самих компаній.

Індекс RSBI, що відображає стан МСБ, продовжує падіння і в травні–червні сягнув 51 пункту — мінімуму з осені 2022 року. Продажі скоротилися майже у половини підприємств, а очікування подальшого зростання також впали до річного мінімуму.

Водночас посилення фіскального тиску — підвищення податку на прибуток і обов’язок сплачувати ПДВ для компаній з оборотом понад 60 млн рублів — призвело до частіших блокувань рахунків через податкову заборгованість. Середня тривалість блокування також зросла.

За даними ЦБ РФ, за перші п’ять місяців 2025 року обсяг простроченої заборгованості МСБ зріс на 20% і сягнув 766 млрд рублів. Частка прострочень у кредитному портфелі виросла з 4,4% до 4,9%.

Щоб зменшити ризики, компанії стали частіше перевіряти своїх контрагентів. Це, на думку авторів дослідження, дозволило частині бізнесів уникнути проблем — 43% компаній у червні заявили, що не стикались із неплатежами.

Нагадаємо:

На початок березня повна вартість кредитів (ПСК) у 15 найбільших банках Росії зросла до майже 37%, збільшившись за місяць на 1,5%, попри те, що Центробанк зберіг ключову ставку на рівні 21%.

Бум споживчого кредитування, який охопив Росію на тлі війни з Україною, почав приносити свої сумні плоди.

Посилення вимог до видачі кредитів у банках змушує росіян частіше брати "позики до зарплати" під 292% річних.

Ставки за споживчими кредитами в російських банках на початок листопада 2024 року становили від 25% до 38% річних, але до 19 листопада максимальна ставка зросла до 44%.