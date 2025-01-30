Росіяни кинулися частіше брати мікрокредити під 300% річних – росЗМІ

Посилення вимог до видачі кредитів у банках змушує росіян частіше брати "позики до зарплати" під 292% річних.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на "РБК".

У грудні 70% нових кредитів припадало на мікрофінансові організації (МФО), тоді як рік тому цей показник становив 47,4%.

Значення мікропозик також зросло у загальній структурі кредитування: у грудні на продукти МФО в РФ припало 13,6% від загального обсягу виданих позик, тоді як наприкінці 2023 року цей показник був майже в 3,5 раза меншим — 3,9%.

Раніше, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, частка МФО сягала 62,7% за кількістю позик і 8,7% за їхнім обсягом. За даними Центробанку РФ, у січні-вересні 2024 року МФО видали росіянам позики на 1,26 трлн рублів, що на 23,3% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо:

Ставки за споживчими кредитами в російських банках на початок листопада 2024 року становили від 25% до 38% річних, але до 19 листопада максимальна ставка зросла до 44%.

Лідер Кремля Володимир Путін все більше непокоїться через проблеми у воєнній економіці Росії, саме тоді, коли Дональд Трамп активно закликає до завершення конфлікту в Україні.