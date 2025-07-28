В России фиксируют худший кризис неплатежей с 2020 года

Российский малый и средний бизнес столкнулся с худшим кризисом неплатежей со времен пандемии.

Об этом пишет The Moscow Times.

По результатам совместного исследования Промсвязьбанка, ассоциации "Опора России" и НАФИ, в июне зафиксирован резкий рост неплатежей и нарушений контрактных условий.

Самым распространенным нарушением стала задержка оплаты (79%), а 58% компаний вообще не получили оплату за поставки.

Председатель РСПП Александр Шохин отметил, что задержки распространяются даже среди крупных компаний: "Цепочки платежей рушатся... все перекрывает ставка". Повышение ключевой ставки заставляет бизнес задерживать расчеты - клиенты предпочитают сохранить средства, даже рискуя штрафами.

Аналитики Промсвязьбанка подчеркивают, что проблема не всегда связана со злонамеренным умыслом: часто речь идет о финансовых трудностях самих компаний.

Индекс RSBI, отражающий состояние МСБ, продолжает падение и в мае-июне достиг 51 пункта - минимума с осени 2022 года. Продажи сократились почти у половины предприятий, а ожидания дальнейшего роста также упали до годового минимума.

В то же время усиление фискального давления - повышение налога на прибыль и обязанность платить НДС для компаний с оборотом более 60 млн рублей - привело к более частым блокировкам счетов из-за налоговой задолженности. Средняя продолжительность блокировки также выросла.

По данным ЦБ РФ, за первые пять месяцев 2025 года объем просроченной задолженности МСБ вырос на 20% и достиг 766 млрд рублей. Доля просрочек в кредитном портфеле выросла с 4,4% до 4,9%.

Чтобы уменьшить риски, компании стали чаще проверять своих контрагентов. Это, по мнению авторов исследования, позволило части бизнесов избежать проблем - 43% компаний в июне заявили, что не сталкивались с неплатежами.

Напомним:

На начало марта полная стоимость кредитов (ПСК) в 15 крупнейших банках России выросла до почти 37%, увеличившись за месяц на 1,5%, несмотря на то, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Бум потребительского кредитования, который охватил Россию на фоне войны с Украиной, начал приносить свои печальные плоды.

Ужесточение требований к выдаче кредитов в банках заставляет россиян чаще брать "займы до зарплаты" под 292% годовых.

Ставки по потребительским кредитам в российских банках на начало ноября 2024 года составляли от 25% до 38% годовых, но к 19 ноября максимальная ставка выросла до 44%.