У МВФ найближчими днями розглянуть нову кредитну угоду для України

У Міжнародному валютному фонді заявили, що його Рада директорів найближчими днями розгляне нову угоду щодо кредитної програми для України на 8,1 мільярда доларів.

Джерело: Reuters

Деталі: У випадку, якщо цю програму затвердять, вона замінить чинну кредитну угоду з МВФ на 15,5 млрд доларів. Нова програма буде спрямована на підтримку економічної стабільності й державних видатків в умовах п'ятого року російської війни.

Своєю чергою, речниця МВФ Джулі Козак повідомила, що Україна виконала попередні умови, необхідні для просування запиту на нову програму, зокрема подала проєкт закону про кодекс праці й ухвалила бюджет.

За її даними, економічне зростання України у 2025 році, ймовірно, становитиме менш як 2%. Через війну економіка країни зростає повільніше і з більшими бюджетними витратами.

Пряма мова Козак: "Російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українському народові та економіці".

