В Украине уменьшился спрос на импортируемые подержанные авто: самые популярные модели

В феврале украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. импортированных подержанных легковушек, что на 5% меньше, чем год назад.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее следуют: дизельные - 23%; электромобили - 22%; гибриды - 5%; авто с ГБО - 4%.

Отмечается, чтосредний возраст подержанных машин, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.

В ТОП - 5 самых популярных моделей месяца вошли:

1. VOLKSWAGEN Golf - 900 ед;

2. RENAULT Megane - 653 ед;

3. SKODA Octavia - 592 ед;

4. VOLKSWAGEN Tiguan - 490 ед;

5. AUDI Q5 - 449 ед.

По данным "Укравтопрома", всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 31 тыс. подержанных легковушек, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.

Напомним:

В Украине в январе 2025 года автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.

Также в январе украинцы приобрели 3,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что составляет 24% от всех импортируемых авто с пробегом.