В Украине уменьшился спрос на импортируемые подержанные авто: самые популярные модели
В феврале украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. импортированных подержанных легковушек, что на 5% меньше, чем год назад.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее следуют: дизельные - 23%; электромобили - 22%; гибриды - 5%; авто с ГБО - 4%.
Отмечается, чтосредний возраст подержанных машин, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.
В ТОП - 5 самых популярных моделей месяца вошли:
1. VOLKSWAGEN Golf - 900 ед;
2. RENAULT Megane - 653 ед;
3. SKODA Octavia - 592 ед;
4. VOLKSWAGEN Tiguan - 490 ед;
5. AUDI Q5 - 449 ед.
По данным "Укравтопрома", всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 31 тыс. подержанных легковушек, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.
Напомним:
В Украине в январе 2025 года автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.
Также в январе украинцы приобрели 3,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что составляет 24% от всех импортируемых авто с пробегом.