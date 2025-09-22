Україні у 2025 році потрібно ще $8,7 мільярда – міністр фінансів

Україна за останні три з половиною роки отримала понад $145 млрд міжнародної фінансової допомоги, у 2025 році треба ще $8,7 млрд.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час низки двосторонніх зустрічей із міністрами фінансів та економіки країн G7 та ЄС, представниками Єврокомісії та МВФ 20 вересня у Копенгагені.

"З огляду на те, що війна продовжується, виклики для фінансової системи зберігаються, продовження зовнішньої підтримки вкрай важливе.

Тільки у 2025 році вже залучено понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування, потреба на поточний рік – $39,3 млрд", – зазначив Марченко.

В повідомленні йдеться, що міністр обговорив з колегами варіанти додаткової фінансової підтримки України, зокрема, можливість реалізації нещодавно презентованої ініціативи Єврокомісії щодо Репараційного кредиту під гарантії заморожених російських активів.

Зазначається, що в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом $50 млрд за рахунок прибутків із заморожених активів Росії Україна з кінця минулого року отримала від партнерів близько $23 млрд.

Нагадаємо:

Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), переговори щодо якої розпочалися у вересні, від $150 до $170 млрд.