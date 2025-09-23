В 2025 году Украина не имеет непокрытых "дыр" в бюджете - Пидласа

Дефицит бюджета в 2025 году будет покрыт за счет обещанной партнерами помощи.

Об этом сообщила народный депутат и председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Она написала, что потребность во внешнем финансировании бюджета на 2025 год - 39,3 млрд долл и в течение года она не увеличивалась и не уменьшалась.

30,6 млрд долл - это деньги, которые уже поступили на счета Правительства в Нацбанке.

8,7 млрд - это деньги, о которых есть договоренности и они поступят от партнеров в 2025 году.

Пидласа отмечает, что 8,7 млрд долл является покрытой потребностью.

Кроме этого источники издания Bloomberg подтвердили, что Украина получит новый транш от МВФ размером в 8 миллиардов долларов. Вашингтонский кредитор обсудит параметры новой программы с правительством в Киеве в ноябре.

"Действительно, существует вероятность внесения новых изменений в Бюджет-2025 осенью для увеличения расходов на сектор нацбезопасности и обороны. Но прежде чем это станет возможным, Украине нужно достичь договоренностей с ЕС об использовании денег ERA loans ("50 миллиардов от G7") на нужды обороны.

Если правительство достигнет согласия с Еврокомиссией, это все равно будет покрыта потребность - потому что часть ERA loans от ЕС и так должна поступить в этом году", - добавила Пидласа.

Она также упомянула, что непокрытой потребностью являются средства на 2026 год - 18,1 млрд долл.

Напомним:

22 сентября министр финансов Сергей Марченко отметил, что, в 2025 году Украине надо еще $8,7 млрд в бюджет.