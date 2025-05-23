Європейські акції обвалилися через загрозу мит Трампа

У п’ятницю європейські біржі різко просіли після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив новими митами на товари з Євросоюзу та Apple.

Про це пише Reuters.

Індекс європейських акцій STOXX 600 впав на 1,9%, а індекс єврозони — на 2,2%. Волатильність на ринку зросла до максимуму за понад чотири тижні.

Попри падіння, STOXX 600 усе ще демонструє зростання на 26,7% від мінімуму у квітні, коли США уклали торгові угоди з Великою Британією та тимчасово пом’якшили суперечку з Китаєм.

Падіння охопило всі сектори: банки втратили 3,9%, а виробники предметів розкоші — 3,6%. Торгівельно чутливий німецький DAX втратив 2,1% після того, як оновлені дані засвідчили сильніше зростання економіки Німеччини у першому кварталі, ніж очікувалось.

Акції у Франції, Іспанії та Італії впали на 2,3–2,8%, тоді як британський індекс FTSE 100 втратив лише 1%.

На фоні заяв Трампа трейдери очікують на зниження відсоткових ставок від Європейського центробанку: до кінця року ставка може знизитися з 1,72% до 1,60%.

Котирування облігацій зросли, а дохідність десятирічних європейських бондів знизилася — на тлі побоювань щодо зростання держборгу США після ухвалення масштабного податкового і бюджетного пакету.

Сектор комунальних послуг та нерухомості став єдиним, що показав позитивну динаміку.

Нагадаємо:

Євро впав, втративши попереднє зростання, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що рекомендує запровадити 50% мита проти Європейського Союзу з 1 червня 2025 року.

Президент США Дональд Трамп запропонував з 1 червня 2025 року запровадити 50% мито на всі товари, що імпортуються з Європейського Союзу.