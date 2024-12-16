Трамп хоче створити криптовалютний резерв США: Bitcoin підсочив в ціні до рекордного рівня

Bitcoin злетів вище 106 тисяч доларів після слів Трампа про створення резерву криптовалюти США

Bitcoin злетів до рекордного рівня вище 106 000 доларів, чому сприяли коментарі новообраного президента Дональда Трампа, який припустив, що він планує створити стратегічний резерв біткоїнів США, подібний до стратегічного запасу нафти.

Про це пише Reuters.

Bitcoin, найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі, досягла максимуму в 106 533 дол і востаннє торгувалася на рівні 105 688 дол. Менша криптовалюта ефір зросла майже на 3% до 4 014 доларів.

"Ми збираємося зробити щось велике з криптовалютою, тому що ми не хочемо, щоб Китай або хтось інший - не тільки Китай, але й інші приймають її - і ми хочемо бути на чолі", - сказав Трамп в інтерв'ю CNBC.

Коли його запитали, чи планує він створити криптовалютний резерв, подібний до нафтового, Трамп відповів: "Я думаю, що так: «Так, я думаю, що так".

Інші країни також розглядають можливість створення криптовалютних стратегічних резервів.

Путін заявив, що нинішня адміністрація США підриває роль долара як резервної валюти у світовій економіці, використовуючи його в політичних цілях, що змушує багато країн звертатися до альтернативних активів, включаючи криптовалюти.

Нагадаємо:

Вартість біткоіна вперше перевищила 100 тисяч доларів США в четвер після того, як інвестори зробили ставку на нові оголошення щодо номінацій у наступній адміністрації США.

Bitcoin знову підійматися до рекордного цінового рівня в 100 000 дол, перервавши найтриваліший спад з тих пір, як перемога Дональда Трампа на президентських виборах спровокувала рекордне зростання найбільшої криптовалюти.