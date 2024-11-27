Bitcoin відновлює ріст, відроджуючи оптимізм щодо досягнення ціни в 100 тисяч доларів

Bitcoin знову підійматися до рекордного цінового рівня в 100 000 дол, перервавши найтриваліший спад з тих пір, як перемога Дональда Трампа на президентських виборах спровокувала рекордне зростання найбільшої криптовалюти.

Про це повідомляє Bloomberg.

У середу, 27 листопада, Bitcoin піднявся на 4,7% до 95 934 дол. В 2024 році він більш ніж подвоївся в ціні.

Після виборів в США Bitcoin виріс приблизно на 40%, оскільки трейдери очікують більш сприятливого регуляторного середовища для криптовалют з президентом, який заявив, що підтримує цю індустрію. У п'ятницю, 22 листопада, токен досяг історичного максимуму в 98 943 дол, після чого за останні чотири дні він став негативним.

Нагадаємо:

Bitcoin зазнав найдовшої серії втрат з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах у США, після того, як невдалий запуск на рівні 100 000 дол охолодив спекулятивний запал, викликаний прихильністю новообраного президента до криптовалют.

Курс криптовалюти Bitcoin продовжує своє зростання, подолавши поріг в 99 тисяч доларів.