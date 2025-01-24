Трамп доручив розробити нові правила для криптовалют в США

Президент США Дональд Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалют, яка має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.

Про це пише Reuters.

Довгоочікуваний указ також передбачає захист банківських послуг для криптовалютних компаній, натякаючи на заяви індустрії про те, що американські регулятори наказали кредиторам відрізати криптовалютні компанії від банківських послуг - те, що регулятори заперечують.

Наказ також заборонив створення цифрових валют центрального банку в США, які могли б конкурувати з існуючими криптовалютами.

Ще одним важливим кроком, на якому наполягала криптоіндустрія, стало скасування Комісією з цінних паперів і бірж США інструкції з бухгалтерського обліку, яка зробила дуже дорогим для деяких компаній, зареєстрованих на біржі, захист криптоактивів від імені третіх осіб.

За словами експертів з питань регулювання та криптовалют, якщо відповідні регулятори виконають цей указ Трампа, він може вивести криптовалюти в мейнстрим.

Нагадаємо:

Bitcoin, інші криптовалюти і навіть новоспечений токен з ім'ям Дональда Трампа охололи 21 січня, після того, як у першому пакеті програм президента США після його інавгурації не було жодного посилання на клас активів.