Ріст Bitcoin охолоджується, оскільки Трамп не згадує про криптовалюту

Bitcoin, інші криптовалюти і навіть новоспечений токен з ім'ям Дональда Трампа охололи у вівторок, після того, як у першому пакеті програм президента США після його інавгурації не було жодного посилання на клас активів.

Про це пише Reuters.

Bitcoin, найбільша криптовалюта у світі, досягла рекордної позначки $109 071 у понеділок, коли Трамп був приведений до присяги як 47-й президент США, але пізніше почала падати. У вівторок він торгувався на рівні $102 546,13 - все ще на 9,5% вище цього місяця.

Власна криптовалюта Трампа, запущена в п'ятницю ввечері, торгувалася на рівні $37,98, згідно з даними трекера цін на криптовалюти CoinMarketCap, знизившись приблизно вдвічі з пікового значення близько $75 у понеділок, коли її ринкова вартість перевищила $14 мільярдів. На момент запуску монета коштувала близько $6,50.

Однак Трамп уже розпочав кадрові зміни, які галузь вважає обнадійливими.

Він призначив Марка Уйєду, члена Комісії з цінних паперів і бірж США від Республіканської партії, виконуючим обов'язки голови Комісії, і планує призначити колишнього члена Комісії Пола Аткінса головою регулятора на постійній основі.

Очікується, що Аткінс покладе край репресіям проти криптовалют під керівництвом голови Комісії від Демократичної партії колишнього президента Джо Байдена Гері Генслера, а Уєда критикував Комісію за те, що вона не надала рекомендацій щодо того, як криптовалютні компанії можуть реєструватися в SEC.

Високопоставлені республіканські чиновники в Комісії з цінних паперів і бірж готові почати перегляд політики щодо криптовалют вже на наступному тижні.

Нагадаємо:

Дональд Трамп і його дружина Меланія спричинили критику серед криптоменеджерів, запустивши нові "мемкоїни", що підірвали очікування серйозного ставлення до цифрових активів з боку нової адміністрації республіканця.

Новостворена криптовалюта Дональда Трампа стрімко зросла в понеділок майже до $12 млрд ринкової вартості, залучивши мільярдні обсяги торгів за кілька годин до повернення обраного президента США до Білого дому.

Bitcoin оновив історичний максимум ціни й сягнув піка у $109007 станом на 09:06 у понеділок 20 січня.