Темпи зростання реального ВВП уповільнились

Реальний валовий внутрішній продукт України у лютому 2025 року виріс на 0,5% порівняно з лютим 2024 року, тоді як у січні зростання було зафіксоване на рівні 1,3%.

Про це повідомляється у місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Причина сповільнення - спад у низці галузей через російські обстріли та підвищення рівня невизначеності бізнесу, що нівелювало відновлення, яке продовжується в інших галузях економіки. У січні зростання ВВП, за даними ІЕД, становило 1,3% (з урахуванням нових даних та дещо вдосконаленої методології розрахунку)", - розповіли в інституті.

Згідно з даними пресслужби ІЕД, у лютому через обстріли портів темпи падіння реальної валової доданої вартості (ВДВ) у транспортній галузі становили 4,5% (у січні - близько 1% через відсутність транзиту газу), також сповільнились темпи зростання у торгівлі до 3,5% порівняно з показниками попереднього року.

У моніторингу зазначено, що обстріли мережі видобування та розподілу газу на Харківщині та Полтавщині (як об’єктів "Нафтогазу", так і приватних компаній) погіршили ситуацію у добувній промисловості, яка раніше вже знизила виробництво через тимчасову окупацію кількох вугільних шахт в Донецькій області.

В результаті реальна ВДВ у галузі скоротилась на понад 5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

У переробній промисловості приріст реального ВВП стримувався обстрілами росіянами промислових об’єктів та інфраструктури, а також плановими відключеннями електроенергії і становив 2,5% у лютому порівняно з лютим 2024 року.

"Реальна ВДВ у сільському господарстві скоротилась за оцінкою на 1,1% до попереднього року. Це відображає падіння у тваринництві, оскільки показники сільського господарства в перші п’ять місяців року не включають показників рослинництва", - цитують слова старшого наукового співробітника ІЕД Віталія Кравчука.

Нагадаємо:

Згідно з повідомленням Мінекономіки, у лютому валовий внутрішній продукт України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року — на 1,1%.