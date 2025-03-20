Темпы роста реального ВВП замедлились

Реальный валовой внутренний продукт Украины в феврале 2025 года вырос на 0,5% по сравнению с февралем 2024 года, тогда как в январе рост был зафиксирован на уровне 1,3%.

Об этом сообщается в месячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

"Причина замедления - спад в ряде отраслей из-за российских обстрелов и повышение уровня неопределенности бизнеса, что нивелировало восстановление, которое продолжается в других отраслях экономики. В январе рост ВВП, по данным ИЭИ, составил 1,3% (с учетом новых данных и несколько усовершенствованной методологии расчета)", - рассказали в институте.

Согласно данным пресс-службы ИЭИ, в феврале из-за обстрелов портов темпы падения реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в транспортной отрасли составили 4,5% (в январе - около 1% из-за отсутствия транзита газа), также замедлились темпы роста в торговле до 3,5% по сравнению с показателями предыдущего года.

В мониторинге указано, что обстрелы сети добычи и распределения газа на Харьковщине и Полтавщине (как объектов "Нафтогаза", так и частных компаний) ухудшили ситуацию в добывающей промышленности, которая ранее уже снизила производство из-за временной оккупации нескольких угольных шахт в Донецкой области.

В результате реальная ВДВ в отрасли сократилась более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В перерабатывающей промышленности прирост реального ВВП сдерживался обстрелами россиянами промышленных объектов и инфраструктуры, а также плановыми отключениями электроэнергии и составил 2,5% в феврале по сравнению с февралем 2024 года.

"Реальная ВДС в сельском хозяйстве сократилась по оценке на 1,1% к предыдущему году. Это отражает падение в животноводстве, поскольку показатели сельского хозяйства в первые пять месяцев года не включают показателей растениеводства", - цитируют слова старшего научного сотрудника ИЭД Виталия Кравчука.

Напомним:

Согласно сообщению Минэкономики, в феврале валовой внутренний продукт Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года - на 1,1%.