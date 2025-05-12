Тайвань предоставит 2 миллиона долларов на разминирование Украины
Тайвань предоставит 2 миллиона долларов в международный фонд разминирования Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.
Отмечается, что представительство Тайваня в Вильнюсе во время встречи с представителями Минобороны Литвы выразило намерение сделать вклад размером 2 миллиона долларов в текущие усилия Литвы по разминированию в Украине.
"Тайвань и Литва единогласно признают важность и необходимость сотрудничества в решении вопроса обезвреживания неразорвавшихся мин в Украине", - подчеркнули в литовском Минобороны.
Сообщается, что Тайвань уже успешно поддерживал проекты сотрудничества с Литвой, направленные на восстановление украинских школ и детских садов в пострадавших от войны общинах.
Напомним:
Кабинет министров внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления компенсации расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения.