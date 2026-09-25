Стало відомо, коли місія МВФ наступного разу приїде в Київ для перегляду програми

МВФ знову приїде до Києва для перегляду програми в листопаді

Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми фінансування EFF очікується у листопаді.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з журналістами, пише Інтерфакс-Україна.

Міністр додав, що до того моменту Україні бажано отримати підтвердження всіх джерел 52,6 млрд дол. зовнішнього фінансування покриття дефіциту державного бюджету у 2027 році.

Близько 32,6 млрд дол. з цієї суми ще потребують додаткового підтвердження.

"МВФ для другого перегляду програми має бути із запевненням, що бюджет буде профінансований на рік уперед", – каже він.

У Києві розраховують, що Євросоюз покриє 2/3 потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2027 році, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на 17,5 млрд дол.

Щодо залишку у приблизно 15 млрд дол., то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття: двостороннє фінансування, гарантії та програми з міжнародними фінансовими організаціями.

Він також зазначив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування коштом заморожених російських активів – наприклад, шляхом передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти. Готових рішень наразі немає.

Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов'язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину коштів, які необхідні для її фінансової стійкості у 2027 році, повідомив у вівторок президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі в Нью-Йорку із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Через проблеми з отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані у вересні-листопаді цього року. Зокрема видатки на підготовку енергетики до зими.