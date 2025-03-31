Фондові ринки падають: інвестори готуються до мит Трампа

Світові фондові ринки обвалилися на тлі очікуваного запровадження США нових мит. Президент Дональд Трамп підтвердив, що оголосить відповідні мита вже 2 квітня.

Про це пише Financial Times.

"Азія поводиться з нами несправедливо", – заявив Трамп, вказуючи на торгівельні відносини США з регіоном. Він також додав, що мита торкнуться "всіх країн".

Європейський індекс Stoxx 600 знизився на 1%, а британський FTSE 100 – на 0,8%. В Азії найбільше втратили японський Nikkei 225 (-3,9%), тайванський Taiex (-4,2%) та південнокорейський Kospi (-3%). Американські ф'ючерси на Nasdaq 100 втратили 1,3%, а на S&P 500 – 0,8%.

Виробники мікросхем з Азії опинилися серед найбільших невдах: акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Company і Samsung Electronics впали на 4,4% і 3,5% відповідно. Японська компанія Disco, виробник інструментів для виробництва мікросхем, впала більш ніж на 8 відсотків. У Гонконзі Tencent і Alibaba впали на 1,5% і 2% відповідно.

На цьому тлі інвестори вкладають гроші у безпечні активи. Ціна золота зросла до рекордних 3 128 дол за унцію, а прибутковість 10-річних американських облігацій впала до 4,2%.

Нагадаємо:

Золото досягло історичного максимуму в понеділок і наближається до найбільшого квартального зростання за 38 років.