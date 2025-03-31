Ціна золота на рекордному максимумі: найкращий квартал з 1986 року

Золото досягло історичного максимуму в понеділок і наближається до найбільшого квартального зростання за 38 років.

Про це пише Reuters.

Інвестори скуповують дорогоцінний метал на тлі побоювань щодо митної політики президента США Дональда Трампа, яка може посилити світову торгівельну напруженість.

Спотове золото зросло на 1,1% і досягло 3 116,82 дол за унцію після рекорду в 3 128,06 дол. Ф'ючерси на золото в США подорожчали до 3 148,00 дол. За квартал дорогоцінний метал додав понад 18%, що є найкращим показником з 1986 року.

На думку аналітиків, ріст цін підживлюють очікування зниження процентних ставок, купівля золота центробанками та попит з боку біржових фондів. Також підтримку ринку надає ослаблення долара.

Трамп планує оголосити про нові торговельні заходи 2 квітня, а з 3 квітня можуть набути чинності мита на автомобілі. Крім того, він пригрозив ввести мита в розмірі 25%-50% для покупців російської нафти, якщо вважатиме, що Москва заважає припиненню війни в Україні.

Інші дорогоцінні метали також зростають: срібло подорожчало на 0,6% до 34,32 дол за унцію, платина – на 1,1% до 994,60 дол, а паладій – на 0,9% до 980,11 дол.

Нагадаємо:

Ціна золота підскочила до рекордних 3 080 дол за унцію, оновивши історичний максимум 18 раз за 2025 рік.