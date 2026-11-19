Розробник чатбота Claude компанія Anthropic встановила ціну акцій для первинного публічного розміщення на рівні $83, що визначає загальний обсяг IPO у $81,34 млрд – більше за попередній рекорд SpaceX.

Про ціну та кількість акцій ідеться у повідомленні Anthropic, а рекордний масштаб розміщення підтверджує Associated Press.

Загалом у межах IPO пропонують 980 млн акцій. Із них близько 956,35 млн продає сама компанія, а ще 23,65 млн – чинні акціонери.

Відповідно, частка розміщення, яка припадає на Anthropic, становить близько $79,38 млрд до вирахування комісій та інших витрат. Коштів від продажу акцій чинними власниками компанія не отримає.

Торги на Nasdaq мають розпочатися 19 листопада під тикером ANT. Завершити розміщення планують 20 листопада за умови виконання необхідних процедур.

За даними AP, встановлена ціна оцінює Anthropic у $1,5 трлн. Компанія перевершила рекорд SpaceX, яка залучила близько $75 млрд під час IPO в червні.

Нагадаємо:

18 листопада Європейський центральний банк застеріг щодо ризиків боргового фінансування ШІ, порівнявши окремі тенденції з попередніми фінансовими бульбашками.

Перед виходом на біржу Anthropic розкрила фінансові результати: її дохід за третій квартал сягнув майже $17 млрд проти $1,4 млрд роком раніше. Чистий збиток становив $23,3 млрд, переважно через переоцінку конвертованих облігацій та інших цінних паперів.

26 жовтня компанія оприлюднила проспект перед IPO. У ньому Anthropic попередила інвесторів про можливу втрату контролю над власними моделями ШІ. Опису ризиків компанія присвятила 92 сторінки.