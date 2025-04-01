Сукупний капітал російських мільярдерів побив історичний рекорд 2021 року – Forbes

Сукупні статки російських мільярдерів досягли рекордних 625,5 млрд дол, перевищивши попередній - 606,2 млрд дол, який зафіксували у 2021 році, до початку великої війни в України.

Про це повідомляє Forbes.

Кількість мільярдерів у РФ за рік зросла зі 125 до 146. Лідером російського рейтингу залишився акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов, чиї статки оцінюють у 28,7 млрд дол.

За даними видання, статки деяких мільярдерів зросли особливо відчутно. Сенатор від Дагестану Сулейман Керімов і його родина збільшили капітал майже на 6 млрд дол. Генеральний директор "Севергрупп" Олексій Мордашов з родиною – на 3,1 млрд дол, співвласник "Альфа-банку" Михайло Фрідман – на 2 млрд дол, а глава "Новатек" Леонід Міхельсон – на 1 млрд дол.

Forbes також зазначає, що кілька підприємців більше не входять до російського рейтингу. Засновник Telegram Павло Дуров та ексвласник "Єврохіму" Андрій Мельниченко тепер серед найбагатших в ОАЕ, а Алішер Усманов – у списку Узбекистану.

Загалом кількість мільярдерів у світі зросла на 247 осіб і перевищила 3000. Їхнє сукупне багатство сягнуло рекордних 16,1 трлн дол. Вперше в історії 15 осіб мають понад 100 млрд дол. Найбагатшим у світі став Ілон Маск, який подвоїв свої статки за рік.

Нагадаємо:

Російський сенатор Сулейман Керімов, який є одним з найбагатших людей країни, мав частку в очолюваній Маском компанії SpaceX через трастовий фонд навіть після того, як на нього були накладені санкції першою адміністрацією Трампа.

Угорщина може заблокувати продовження санкцій ЄС проти близько 2000 росіян, якщо зі списку не виключать мільярдера Михайла Фрідмана.