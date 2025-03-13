Угорщина погрожує скасувати санкції ЄС проти Росії: вимагає виключити Фрідмана зі списку

Угорщина може заблокувати продовження санкцій ЄС проти близько 2000 росіян, якщо зі списку не виключать мільярдера Михайла Фрідмана.

Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що спочатку Будапешт вимагав скасувати обмеження для восьми росіян, включаючи Алішера Усманова та бізнес-партнера Фрідмана Петра Авена, але згодом залишився лише один кандидат. Виключення Фрідмана зі списку також підтримує Люксембург.

Обмеження на в'їзд і заморожування активів, накладені на політиків і бізнесменів, які, як вважається, підтримували або сприяли війні Росії проти України, закінчаться в суботу, якщо всі 27 столиць ЄС не погодяться продовжити їх ще на шість місяців.

15 березня ЄС має ухвалити рішення про продовження санкцій проти осіб, пов'язаних із агресією РФ. Будапешт досі не дав згоди. У липні Євросоюзу доведеться переглянути економічні обмеження, зокрема заморожування 200 млрд євро російських активів.

Нагадаємо:

Підсанкційні олігархи РФ Михайло Фрідман і Петро Авен продали свої частки в найбільшому приватному банку Росії та його страховій компанії, намагаючись скасувати санкції ЄС проти них.

Російсько-ізраїльський олігарх Михаїл Фрідман подав позов проти влади Люксембургу на суму 16 мільярдів доларів через замороження його активів після внесення його до санкційного списку Європейського Союзу.