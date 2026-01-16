В Одесі прокуратура викрила масштабну земельну аферу

В Одесі прокуратура повідомила про підозру організатору та двом учасникам земельної афери. У 2022–2024 роках вони виготовляли підроблені документи і переоформлювали ділянки, які не мали офіційних власників.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

"Прокуратура повідомила про підозру організатору та двом учасникам земельної афери Одна зі спільниць - нотаріус", – говориться у повідомленні..

"Діяли у 2022–2024 роках. Підшукували ділянки без офіційних власників. Виготовляли підроблені документи", – розповідає прокуратура.

До схеми залучили ще чотирьох осіб. Використовували факт смерті родичів, від імені яких подавали нотаріусам підроблені документи, нібито знайдені серед особистих речей. На їх підставі незаконно оформлювали спадщину на землю.

Аферисти еодноразово перереєстровували землі на підконтрольних фізичних та юридичних осіб, щоб приховати реальне походження, дробили ділянки. Зловмисники планували продавати їх добросовісним покупцям, зазначено у повідомленні

"Унаслідок протиправних дій оформлено право власності на 5 земельних ділянок у Приморському та Хаджибейському районах Одеси загальною площею майже 1,3 га. Шкода територіальній громаді - понад 75 млн грн", – розповідає прокуратура.

Прокуратура звернулася до суду про обрання учасникам угруповання запобіжного заходу - тримання під вартою.

