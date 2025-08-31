Суд наказав фірмі з орбіти дружини нардепа повернути Міноборони гроші за мастила

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "КСМ-Трейд" повернути Міністерству оборони 5,6 млн грн податку на додану вартість (ПДВ), інфляційних втрат та 3% річних за постачання мастил.

Про це свідчить рішення суду від 31 липня.

У 2022 році Міноборони уклало з "КСМ-Трейд" три угоди про постачання мастильних засобів для техніки спеціального призначення на загальну суму 27,66 млн грн, у тому числі 4,6 млн грн.

У двох договорах йшлося про 110 тонн моторної оливи Протек SD 5W-40, у третьому - про 50 тонн трансмісійної оливи ТСп-15к.

Міністерство заплатило постачальнику усю суму.

Водночас прокуратура звернулася до суду, вважаючи, що пункти угод про ПДВ суперечать вимогам Податкового кодексу України та постанові Кабміну №178 "Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану". Тому вимагала повернути ПДВ.

Суд зайняв сторону прокуратури, врахувавши, що замовник товару - Міністерство оборони, а отримувачі - військові частини, і це суперечить постанові №178.

І визнав недійсними пункти угод про податок на додану вартість та стягнув з "КСМ-Трейд" 4,6 млн грн ПДВ, 726 тис судових втрат та 3% річних у сумі 266,6 тис грн.

"КСМ-Трейд" належить Ігорю Атрощенку, Володимиру Атрощенку, Ігорю Гуцану та Аллі Сухан. Раніше співзасновницею також була Тетяна Бушай (до липня 2023 року) – дружина нардепа від партії "Слуга народу" Олега Семінського.

Фірма є засновником виробника мастила ТОВ "КСМ Протек" разом із Гуцаном та Володимиром Атрощенком. Бенефіціаром останнього до вересня 2023 року була Бушай.

