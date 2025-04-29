Суд почав розглядати справу щодо поділу майна Порошенків
29 квітня Крижопільський районний суд Вінницької області почав розгляд справи про поділ майна подружжя Марини і Петра Порошенків.
Про це пише "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу суду.
"Сьогодні розпочалося перше, підготовче засідання у цивільній справі за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка про поділ майна подружжя. Особисто позивачка і відповідач участі у судовому засіданні не беруть", - повідомили в суді.
Там також зазначили, що справу розглядає суддя Лариса Швець.
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Нагадаємо:
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Дружина колишнього президента Петра Порошенка Марина Порошенко звернулася до суду з позовом про поділ з ним майна.