Суд начал рассматривать дело по разделу имущества Порошенко

29 апреля Крыжопольский районный суд Винницкой области начал рассмотрение дела о разделе имущества супругов Марины и Петра Порошенко.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня началось первое, подготовительное заседание по гражданскому делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко о разделе имущества супругов. Лично истица и ответчик участия в судебном заседании не принимают", - сообщили в суде.

Там также отметили, что дело рассматривает судья Лариса Швец.

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Напомним:

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.

Жена бывшего президента Петра Порошенко Марина Порошенко обратилась в суд с иском о разделе с ним имущества.