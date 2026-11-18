30 серпня 2024 року Росія вдарила по підприємству “Технологія” в Сумах

Господарський суд Сумської області зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати виробнику упаковок для дитячого харчування, соків, побутової хімії ПрАТ "Технологія" 3,04 млрд грн (69,4 млн дол.) збитків та упущеної вигоди.

Про це свідчить рішення суду.

Позов стосується авіаційного удару (попередньо КАБом) 30 серпня 2024 року по промисловому корпусу №3 підприємства на проспекті Перемоги у Сумах. Після влучання на території заводу сталася пожежа.

За висновком експерта, прямі матеріальні збитки становлять 34,68 млн дол., ще 34,72 млн дол. – упущена вигода за період із першого кварталу 2022-го до третього кварталу 2025 року.

Суд зазначив, що майно компанії за розумних обставин не могло бути використане у військових цілях. Відтак Росія несе відповідальність за удар і завдану ним шкоду.

Окремо суд постановив стягнути з Росії 1,16 млн грн судового збору та 1,44 млн грн витрат на експертні дослідження.

Як повідомлялося, 30 серпня 2024 року Росія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, зокрема, по "Технології". Там спалахнула пожежа. Тієї ночі травми отримали 13 осіб, дві людини загинули.

На сайті "Технології" зазначається, що компанія є провідним виробником і постачальником упаковки для харчових продуктів і напоїв, фармацевтичної та технічної промисловості.

Бенефіціарами та власниками великих пакетів акцій ПрАТ "Технологія" є Володимир Заєць та Кшиштоф Гжондзель (Польща).

Нагадаємо:

Господарський суд Дніпропетровської області постановив стягнути з Російської Федерації на користь ТОВ "Фабрика морозива" 62,69 млн грн майнової шкоди, завданої російською атакою.