Фальшива співбесіда на $6,3 мільярда: Binance розкрила спосіб злому

Криптобіржа Binance заявила, що хакери через фальшиву співбесіду отримали доступ до комп'ютера, а потім використали внутрішній ШІ-інструмент компанії для захоплення контролю над її гаманцями та викрадення $6,3 млрд.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Binance від 3 листопада.

За версією компанії, зловмисники спочатку скомпрометували комп'ютер під час удаваної співбесіди щодо працевлаштування. Подальше використання внутрішнього інструмента штучного інтелекту дозволило їм отримати контроль над криптовалютними гаманцями біржі.

Після атаки Binance збільшує інвестиції у виявлення загроз за допомогою ШІ. Компанія також працює над створенням фонду досліджень кібербезпеки та спільними ініціативами з провідними ШІ-компаніями.

Читайте також: Північнокорейський джекпот. Як із Binance викрали криптовалюту на 6 мільярдів доларів

Нагадаємо:

У ніч на 30 жовтня Binance зазнала найбільшої кібератаки в історії криптовалют. Аналітичні компанії пов'язали злам із північнокорейськими хакерами.

Біржа призупинила виведення коштів і заявила, що компенсує втрати власним коштом. Після відновлення роботи користувачі вивели з платформи $4,72 млрд