За Галущенка внесли заставу

Українська правда

За ексміністра енергетики Германа Галущенка, фігуранта антикорупційної справи "Мідас", внесли заставу у розмірі 150 млн грн.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП, кошти внесли такі компанії: ТОВ "Тетрас оптіма" – 54 млн, ТОВ "Гіран констракт" – 87 млн, ТОВ "Скайт рітейл" – 5 млн та ТОВ "Пелет сервіс" – 4 млн.

Що передувало: За даними джерел УП, на кінець п'ятниці на заставу було зібрано 105 млн. грн.

Наші співрозмовники повідомили, що кошти на заставу вносили юридичні особи.

Перед цим Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою Галущенка, але зменшив заставу з 200 до 150 мільйонів гривень.