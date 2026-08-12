Суд виніс вирок корумпованим посадовцям Павлоградського хімзаводу

ВАКС оголосив вирок гендиректору та комерційному директору ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", які отримували дохід через фірми-посередниці і завдали збитків державі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Ідеться про директора держпідприємства Леоніда Шимана та комерційного директора Валерія Кирилова.

"12 серпня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок генеральному директору та комерційному директору ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод". Їх обвинувачували у зловживанні службовим становищем, що завдало державі понад 43,3 млн грн збитків", – говориться у повідомленні.

Суд визнав осіб винуватими у вчиненні злочину. Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вироком суду генерального директора засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки, зі штрафом у розмірі 17 тисяч гривень.

Комерційного директора засуджено до 4 років 3 місяців позбавлення волі з позбавленням на три роки права обіймати відповідні посади та штрафом 15 300 гривень.

Також суд задовольнив позов прокурора та ухвалив стягнути із засуджених понад 36 млн грн як відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину, інформує САП.

У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи Національного антикорупційного бюро, встановлено, що посадовці організували корупційну схему реалізації продукції, виробленої державним підприємством, через підконтрольні компанії-посередниці.

Проте фактичне постачання продукції (вибухових речовин) здійснювалось без залучення компаній-посередниць, тобто із заводу замовникам – підприємствам гірничо-видобувної промисловості.

Якщо ж замовники звертались напряму до заводу, службові особи держпідприємства їм відмовляли та пропонували співпрацювати через фірми-посередниці, ціна в яких була завищена.

Реалізація цієї корупційної схеми завдала Павлоградському хімзаводу понад 43,3 млн грн збитків.

Матеріали стосовно спільника обвинувачених, а саме директора компаній-посередниць, у зв'язку з його розшуком виділені в окреме провадження, додали у прокуратурі.

Нагадаємо:

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням осіб, причетних до заволодіння понад 392 млн грн під час ремонту доріг на Дніпропетровщині.