Мільйон гривень за екологічний висновок: підозри отримали два науковця

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора двом науковцям, які працюють у державних наукових установах, повідомлено про підозру у вимаганні близько 980 тисяч гривень неправомірної вигоди від представника бізнесу.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, кошти вимагали у зв'язку з підготовкою документації з оцінки впливу на довкілля для проєкту розміщення вітроенергетичної установки на Черкащині.

У січні 2026 року підозрювані, обіймаючи посади старшого та молодшого наукових співробітників, висунули вимогу передати 550 тис. грн за підготовку та доопрацювання окремих розділів відповідного звіту.

Згодом вони додатково вимагали ще 430 тис. грн. Із них 350 тис. грн - за вплив на посадових осіб, від рішень яких залежало погодження документації, ще 80 тис. грн - за супровід та лобіювання проєкту.

11 серпня 2026 року після передачі 430 тис. грн одного з підозрюваних затримали. Обом повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою на виконання функцій держави особою, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Нагадаємо:

САП та НАБУ повідомили про підозру невістці та колезі посадовиці податкової служби в Сумській області за сприяння в укритті злочину: невістка погодилася отримати злочинні кошти, а колега намагалася допомогти приховати докази.

Раніше НАБУ та САП викрили посадовця Збройних Сил України на одержанні неправомірної вигоди: за право будувати житло на території військового містечка він хотів отримати від забудовника понад два мільйона доларів.