Збитки у справі про закупівлю дронів Держспецзв'язком зросли майже втричі

НАБУ і САП виявили нові епізоди у справі про закупівлю дронів Держспецзв'язком у 2023 році. Збитки державі оцінюють уже у 254 млн грн проти раніше встановлених 90 млн грн.

Про це повідомило НАБУ.

Чотирьом раніше викритим особам оновили підозри. Підозру також оголосили ще одному учаснику справи — фактичному контролеру приватних компаній.

За даними слідства, у вересні 2023 року посадовці Держспецзв'язку уклали додаткові договори на закупівлю 500 дронів DJI Mavic 3T, 2 тис. DJI Mavic 3 Pro та 900 DJI Matrice M30T.

Безпілотники купували за цінами, які перевищували ринкові на 60–90%. Переможців закупівель, як стверджує НАБУ, визначали заздалегідь, а конкуренцію імітували підконтрольні учасникам компанії.

Усіх п'ятьох осіб підозрюють у розтраті майна в особливо великих розмірах.

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв'язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України.