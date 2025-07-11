Соглашение на почти 5 миллионов евро: Швейцария поможет Украине с восстановлением
Украина и Швейцария подписали новое двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере восстановления. Документ заключили Кабинет министров Украины и Федеральный Совет Швейцарии.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Как отмечает ведомство,правительство Швейцарии считает восстановление Украины своим стратегическим приоритетом и планирует направить на это 5 млрд франков (€4,8 млрд) до 2036 года.
Соглашение предусматривает предоставление Швейцарией безвозвратной финансовой и технической помощи для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний для проектов восстановления в таких секторах:
- Энергетика;
- Транспорт и мобильность;
- Машиностроение для производственных процессов;
- Строительство;
- Водоснабжение; Водоснабжение;
- Предотвращение и реагирование на чрезвычайные ситуации.
По данным Минэкономики, соглашениепредусматривает прозрачный механизм отбора проектов через публичные закупки по швейцарскому законодательству с участием исключительно швейцарских компаний. Особое внимание уделяется:
- Влиянию на процесс восстановления Украины;
- Вкладу в достижение Целей устойчивого развития и "зеленого" перехода;
- Созданию рабочих мест в Украине;
- Профессиональному обучению украинских специалистов.
Напомним:
Восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 трлн долларов на период в 14 лет.