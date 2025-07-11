Соглашение на почти 5 миллионов евро: Швейцария поможет Украине с восстановлением

Украина и Швейцария подписали новое двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере восстановления. Документ заключили Кабинет министров Украины и Федеральный Совет Швейцарии.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Как отмечает ведомство,правительство Швейцарии считает восстановление Украины своим стратегическим приоритетом и планирует направить на это 5 млрд франков (€4,8 млрд) до 2036 года.

Соглашение предусматривает предоставление Швейцарией безвозвратной финансовой и технической помощи для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний для проектов восстановления в таких секторах:

Энергетика;

Транспорт и мобильность;

Машиностроение для производственных процессов;

Строительство;

Водоснабжение; Водоснабжение;

Предотвращение и реагирование на чрезвычайные ситуации.

По данным Минэкономики, соглашениепредусматривает прозрачный механизм отбора проектов через публичные закупки по швейцарскому законодательству с участием исключительно швейцарских компаний. Особое внимание уделяется:

Влиянию на процесс восстановления Украины;

Вкладу в достижение Целей устойчивого развития и "зеленого" перехода;

Созданию рабочих мест в Украине;

Профессиональному обучению украинских специалистов.

Напомним:

Восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 трлн долларов на период в 14 лет.