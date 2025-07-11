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Соглашение на почти 5 миллионов евро: Швейцария поможет Украине с восстановлением

Алена Кириченко — 11 июля, 09:55
Соглашение на почти 5 миллионов евро: Швейцария поможет Украине с восстановлением
Мінекономіки

Украина и Швейцария подписали новое двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере восстановления. Документ заключили Кабинет министров Украины и Федеральный Совет Швейцарии.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Как отмечает ведомство,правительство Швейцарии считает восстановление Украины своим стратегическим приоритетом и планирует направить на это 5 млрд франков (€4,8 млрд) до 2036 года.

Соглашение предусматривает предоставление Швейцарией безвозвратной финансовой и технической помощи для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний для проектов восстановления в таких секторах:

  • Энергетика;
  • Транспорт и мобильность;
  • Машиностроение для производственных процессов;
  • Строительство;
  • Водоснабжение; Водоснабжение;
  • Предотвращение и реагирование на чрезвычайные ситуации.

По данным Минэкономики, соглашениепредусматривает прозрачный механизм отбора проектов через публичные закупки по швейцарскому законодательству с участием исключительно швейцарских компаний. Особое внимание уделяется:

  • Влиянию на процесс восстановления Украины;
  • Вкладу в достижение Целей устойчивого развития и "зеленого" перехода;
  • Созданию рабочих мест в Украине;
  • Профессиональному обучению украинских специалистов.

Напомним:

Восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 трлн долларов на период в 14 лет.

Минэкономики Швейцария

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Соглашение на почти 5 миллионов евро: Швейцария поможет Украине с восстановлением
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