Кредитування в Україні: населення випередило бізнес у бажанні позичити гроші

В Україні фінансові установи видали бізнесу та населенню 1,23 трлн грн кредитів станом на початок серпня цього року. Це на 15% більше, ніж рік тому, й на 26% більше, ніж у 2021 році.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Переважно гроші позичав бізнес — 909,3 млрд грн (74%), тоді як на громадян припадає 316,1 млрд грн. При цьому обсяг кредитів для українців збільшився на 22% за рік, тоді як для компаній — лише на 13%.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фінансові установи різко скоротили кредитування, а частка проблемних кредитів зросла.

Так, у квітні 2023 року кредитний портфель населення становив лише 205,4 млрд грн. Проте вже з літа 2023 року ситуація стабілізувалась. У результаті за два роки кредитування українців зросло у півтора раза, а для бізнесу — на чверть.

Здебільшого беруть кредити у гривні: 97% кредитів населення та 72% — бізнесу. Валютні позики українців залишаються мінімальним: лише 3% (239 млн дол., або 10 млрд грн у гривневому еквіваленті), причому понад 90% з них є непрацюючими.

На відміну від кредитів, обсяг депозитів в українських банках постійно зростає. 2,79 трлн грн розмістили на рахунках клієнти банків станом на початок серпня 2025 року. Це у 2,3 раза більше, ніж взяли в кредит.

Бізнес тримає на депозитах 1,49 трлн грн (53%), населення — 1,3 трлн грн (47%). Проте темпи приросту депозитів сповільнилися: якщо на початку повномасштабної війни вони зростали на 30% щороку, то зараз лише на 11%.

Гривневі депозити стабільно зростають, тоді як валютні у перші місяці війни зменшилися на 15%.

Нині ж вони перевищують рівень липня 2021 року: у бізнесу на 21%, у населення — на 10%.

Нагадаємо:

В Україні в серпні 2025 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 33,7% у річному вимірі, населенню – на 33,3%.